Centro storico Ancarani Pd | Aprire alle auto Piazza Saffi è una scelta fuori tempo

Nel cuore del centro storico di Ancarani, la proposta di riaprire Piazza Saffi alle auto solleva questioni sulla gestione urbana e sulla tutela del patrimonio. La decisione richiede un’analisi attenta delle esigenze della comunità e delle caratteristiche del contesto, per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. È importante valutare soluzioni che rispettino la storia e migliorino la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

