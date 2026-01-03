Centro storico Ancarani Pd | Aprire alle auto Piazza Saffi è una scelta fuori tempo

Da forlitoday.it 3 gen 2026

Nel cuore del centro storico di Ancarani, la proposta di riaprire Piazza Saffi alle auto solleva questioni sulla gestione urbana e sulla tutela del patrimonio. La decisione richiede un’analisi attenta delle esigenze della comunità e delle caratteristiche del contesto, per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. È importante valutare soluzioni che rispettino la storia e migliorino la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

"La proposta di riaprire Piazza Saffi al traffico automobilistico non rappresenta una risposta ai problemi del centro storico, ma evidenzia una mancanza di visione su quale debba essere oggi il suo ruolo urbano. Non si tratta di una decisione tecnica: è una scelta che incide direttamente sulla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

