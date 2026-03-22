Raid sull’impianto nucleare di Natanz la vendetta dell’Iran | missili su Dimona e Arad Gravi danni e centinaia di feriti – La diretta

Durante il 22esimo giorno del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’Iran ha condotto un raid sull’impianto nucleare di Natanz, lanciando missili contro le città di Dimona e Arad. L’attacco ha causato gravi danni e centinaia di feriti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, come annunciato dal segretario al Tesoro.

Nel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, come aveva anticipato nei giorni scorsi il segretario al Tesoro Scott Bessent. Intanto l’Iran ha detto che i funzionari americani e israeliani costituiscono bersaglio degli Ayatollah «in qualsiasi parte del mondo», compresi i luoghi di svago e turistici. E Teheran ha lanciato due missili contro una base usata dagli Stati Uniti nell’oceano indiano. Nella notte Israele ha continuato i bombardamenti sulla capitale, mentre American Airlines ha annunciato un taglio dei voli a causa dei costi del carburante. 🔗 Leggi su Open.online

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