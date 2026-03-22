Missili su Israele colpite la città di Arad e Dimona | 100 feriti I Paesi del G7 uniti contro Teheran | Stop attacchi ai civili

Missili sono stati lanciati su Israele, colpendo le città di Arad e Dimona, causando circa 100 feriti. I Paesi del G7 hanno condannato gli attacchi ai civili e chiedono a Teheran di interrompere le aggressioni. L'Iran ha avviato un’offensiva contro Tel Aviv e altre nazioni del Golfo, mentre Israele ha risposto colpendo obiettivi strategici a Teheran e Beirut.

L'offensiva dell'Iran contro Tel Aviv e gli altri Paesi del Golfo. Israele colpisce «obiettivi strategici» a Teheran e Beirut. Gli Usa sbloccano anche la vendita di 140 milioni di barili di greggio iraniano che si trovava in navigazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Missili su Israele, colpite la città di Arad e Dimona: 100 feriti. I Paesi del G7 uniti contro Teheran: «Stop attacchi ai civili» Articoli correlati Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono... Iran, Pezeshkian: “Stop agli attacchi ai Paesi vicini, ma non ci arrenderemo a Stati Uniti e Israele”Il presidente ha precisato che la decisione è stata presa durante una riunione del consiglio avvenuta il giorno precedente. Approfondimenti e contenuti su Missili su Israele colpite la città di... Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Missili sulle raffinerie, Teheran bombarda Golfo e Israele. Colpito primo F-35 Usa; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg. Missili iraniani su Israele: colpito un edificio a Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv(LaPresse) Nelle scorse ore l'Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Le sirene d'allarme sono risuonate in tutto il centro del Paese, nell'area di Gerusalemme, in gran parte del ... msn.com Un missile colpisce la città di Arad, in Israele. Case distrutte e molti feritiLe forze armate israeliane (Idf) hanno reso noto che un «missile iraniano con testata esplosiva di 450 chili» si è schiantato sulla città di Arad nel sud del Paese provocando decine di feriti con inge ... msn.com La mossa degli Usa ha sollevato forte irritazione nei Paesi del Golfo Persico, secondo fonti Argus, che temono comporti un rafforzamento dell’Iran e distragga dalla priorità di ripristinare al più presto i transiti a Hormuz facebook "I Paesi del Golfo sono per l'Italia un mercato importantissimo. Siamo molto preoccupati per le ricadute sulla nostra economia se conflitto in #Iran si prolungasse": le parole del ministro @adolfo_urso, in occasione della presentazione al @mimit_gov della Gior x.com