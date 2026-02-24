Il dramma di Gabriella Labate moglie di Raf | la malattia scoperta appena in tempo ha rischiato la vita

Gabriella Labate, moglie di Raf, ha vissuto un grave problema di salute che ha rischiato di mettere a repentaglio la sua vita. La diagnosi, arrivata in anticipo, le ha permesso di affrontare il percorso di cura con speranza. La donna ha deciso di condividere pubblicamente la sua storia per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. La sua testimonianza si concentra sul momento cruciale in cui ha capito di dover agire subito.

Gabriella Labate, moglie del cantante Raf, ha scelto di raccontare la sua dolorosa esperienza con la malattia durante un’intervista a Verissimo. La donna, che ha vissuto un dramma silenzioso e invisibile, ha svelato di aver scoperto per caso una grave patologia che avrebbe potuto costarle la vita. « Sento questa sorta di strappo dentro e sentivo che dovevo farmi vedere » ha raccontato Gabriella a Silvia Toffanin, visibilmente provata ma sollevata dalla salvezza. Un fastidio persistente l’ha spinta a sottoporsi a un’ ecografia, grazie all’aiuto di un’amica ecografista, che ha immediatamente rilevato qualcosa di anomalo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

