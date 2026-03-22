La carriera di Raf, una delle voci più amate della musica italiana, è nota a tutti. Molto meno conosciuta, invece, è la vita dei suoi figli, Bianca e Samuele, cresciuti lontano dai riflettori ma sempre più presenti nel mondo creativo e artistico. Ma chi sono davvero i figli di Raf? Quanti anni hanno? E quali strade stanno seguendo nella loro vita professionale? Scopriamolo insieme. Bianca Riefoli è la primogenita di Raf e negli ultimi anni ha iniziato a farsi conoscere grazie alla sua presenza sui social, dove condivide scatti, brevi short film e momenti del suo lavoro creativo. Ha un seguito di circa 18 mila follower, un numero che le permette di mostrare il suo talento senza trasformare i social in un palcoscenico invadente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raf, chi sono i figli Bianca e Samuele: età, lavoro e vita privata dei due giovani artisti

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