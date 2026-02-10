Marisela Federici | chi è la contessa dei salotti romani età vita privata mariti e figli

Marisela Federici, conosciuta come la “contessa” dei salotti romani, ha origini venezuelane e si è fatta strada nella mondanità della capitale italiana. La sua fama si deve all’eleganza naturale e alla riservatezza che la caratterizzano. Spesso vista nei locali più esclusivi e in trasmissioni televisive di approfondimento, Federici rimane una figura di grande fascino e mistero. La sua vita privata, fatta di matrimoni e figli, resta in gran parte lontana dai riflettori, ma la sua presenza nei salotti romani è sempre più forte.

Marisela Federici (nata Marisela Rivas y Cardona) è una figura nota della società italiana, famosa per la sua eleganza, la vita nei salotti romani e la presenza in trasmissioni televisive di approfondimento e costume.

