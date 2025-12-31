Chi sono la moglie e i figli di Raf Gabriella Labate Bianca e Samuele

Raf, cantante italiano noto per il suo stile distintivo, è sposato con Gabriella Labate, conosciuta nel mondo dello spettacolo. Insieme, hanno costruito una famiglia composta da due figli, Bianca e Samuele. La loro relazione, iniziata negli anni Novanta, si è consolidata nel tempo, mantenendo un rapporto di rispetto e affetto. La vita privata di Raf rimane riservata, lontana dai riflettori, concentrandosi sulla famiglia e sulla quotidianità.

L'amore tra Raf e la moglie Gabriella Labate è cominciato negli anni Novanta. "L'ho incontrato in tv, ma mi sembrava antipatico. Poi, ci siamo rivisti a Napoli in un altro programma e lui dice che non l'ho neanche guardato. Eppure la terza volta, a Saint Vincent, mi ha invitata a cena. Ho accettato, ma sapevo che non ci sarei andata" ha ricordato Gabriella in un'intervista a "Confidenze". Eppure da quella che inizialmente sembrava una conoscenza senza ambizioni, si è poi trasformata in una lunga storia d'amore che dura da quasi quarant'anni. Dalla loro storia sono nati anche due figli, Bianca e Samuele.

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf / Dal matrimonio alla malattia rara, poi i figli Bianca e Samuele - Gabriella Labate è sposata con Raf da oltre 40 anni ed hanno vissuto il loro matrimonio tra amore e anche difficoltà. ilsussidiario.net

Gabriella Labate, moglie di Raf e Bianca e Samuele, i figli/ “All’inizio mi era antipatico. Poi…” - Una famiglia molto unita: "Da quando i nostri figli sono piccoli viaggiamo con loro" ... ilsussidiario.net

