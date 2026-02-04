Milan fattore Rabiot-Modric | la lettura del gioco che vale il sogno Scudetto

Il Milan batte il Bologna 3-0 e si mette in corsa per lo scudetto. Rabiot e Modric si dimostrano fondamentali con la loro lettura del gioco, più che con i gol. La vittoria arriva grazie a un mix di talento e senso tattico, con i due campioni che guidano la squadra con intelligenza e esperienza.

Non è solo una questione di tecnica, ma di puro istinto tattico. Il Milan che schianta il Bologna 3-0 certifica il peso specifico dei suoi leader silenziosi. A fare la differenza nel nuovo assetto rossonero sono Adrien Rabiot e Luka Modric, indicati dai primi osservatori post-partita come i veri motori della manovra di Max Allegri. Il gol del francese, nato da un’intuizione sulla rimessa laterale di Miranda, è il manifesto della superiorità intellettuale del centrocampo milanista: “I grandi campioni leggono l’errore dell’avversario prima ancora che accada”, ha commentato Giancarlo Marocchi ai microfoni di Sky Sport.🔗 Leggi su Milanzone.it

