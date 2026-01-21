Un Milan con e un Milan senza Rabiot | quando c’è il francese ritmo Scudetto I numeri

Il ruolo di Adrien Rabiot nel Milan è evidente dai numeri: il centrocampista francese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, si conferma elemento fondamentale per il ritmo e le prestazioni del team di Allegri. La sua presenza influisce notevolmente sulle dinamiche di gioco, sottolineando come la scelta di portarlo in rosa abbia avuto un impatto diretto sulla competitività del Milan. Un’analisi dei dati aiuta a comprendere meglio questa influenza.

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dall'Olympique Marsiglia per decisa e precisa volontà di Massimiliano Allegri. La scelta estiva del Diavolo di assecondare i desideri del proprio allenatore sta pagando. L'impatto di Rabiot nel Milan è evidente a tutti. L'ex Juventus ha portato carisma, fisicità, gamba e, ultimamente anche qualche gol. Tutte caratteristiche di cui il centrocampo del Diavolo aveva bisogno, soprattutto in abbinata alla leadership, alla qualità e all'esperienza di Luka Modric.

