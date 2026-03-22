Dario Cassini, uno dei protagonisti del “ Grande Fratello Vip “, è finito nell’occhio del ciclone per una presunta battuta. L’attore si è trovato davanti l’ex protagonista di “Ex on the beach” e content creator Renato Biancardi, che si è avvicinato in cucina, sentendo l’odore delle mele al forno. Mentre Cassini stava impiantando la frutta si è rivolto a Biancardi: “Sono mele ricchione.”. Biancardi che si è reso conto della frase ha cercato di ‘aiutare’ il coinquilino, visto che qualsiasi cosa dicano sono inquadrati dalle telecamere di Mediaset Extra 24 ore al giorno. “Pittore, Pittore?”, ha detto Biancardi. Cassini che ha capito subito di aver fatto una battuta infelice ha replicato: “Ho detto riccone perché si vede che c’hai un sacco di soldi si vede”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Queste sono mele, ricch**one”: Dario Cassini al GFVip fulmina Renato Biancardi. Poi fa dietrofront: “Ho detto riccone perché si vede che hai un sacco di soldi”

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