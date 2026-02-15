Paola Quattrini e Gaia De Laurentis fuggitive al Teatro Nuovo

Il palcoscenico del Teatro Nuovo di Verona ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Divertiamoci a Teatro", prodotta dal Teatro Stabile di Verona. Da martedì 17 a venerdì 20 febbraio, alle 21, le note attrici Paola Quattrini e Gaia De Laurentis saranno protagoniste de Le Fuggitive, una commedia brillante, ironica e umana scritta da Pierre Palmade e Christophe Duthuron. Sotto la regia di Stefano Artissunch, lo spettacolo racconta l'incontro inaspettato tra Margot e Claude, due donne profondamente diverse che si ritrovano a condividere un viaggio improvvisato dopo essersi incontrate facendo l'autostop in una notte d'estate.