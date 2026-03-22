Quasi 200 persone sono rimaste ferite negli attacchi dell'Iran contro le città di Dimona e Arad, nel sud di Israele, con 11 delle ferite gravi. Gli attacchi sono stati effettuati con almeno due missili balistici, che la difesa aerea israeliana non è riuscita a intercettare. Hezbollah ha confermato di aver causato la morte di una persona nel corso degli scontri.

Quasi 200 persone sono rimaste ferite, 11 delle quali in modo grave, negli attacchi dell'Iran contro le città meridionali di Dimona e Arad di ieri, dopo che la difesa aerea israeliana non è riuscita a intercettare almeno due missili balistici. Questo il bilancio riportato dal Times of Istrael, che cita fonti sanitarie. Tra i feriti gravi negli attacchi nel sud del Paese figurano un ragazzino di 12 anni, colpito da schegge durante l'attacco a Dimona, e una bambina di 5 anni, ferita nel successivo attacco ad Arad. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi erano diretti contro l'impianto di ricerca nucleare israeliano, situato a circa 10 chilometri da Dimona e a 30 chilometri da Arad. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quasi 200 feriti per gli attacchi dell'Iran contro Israele. Hezbollah fa un morto

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