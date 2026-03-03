Colpita l’ambasciata Usa a Riad La Casa Bianca | Risponderemo Israele | Attacchi simultanei contro Iran e Hezbollah

Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad, provocando incendi e danni. La Casa Bianca ha annunciato che risponderà, mentre Israele ha riferito di aver condotto attacchi simultanei contro obiettivi in Iran e Hezbollah. Nel frattempo, il conflitto si sta espandendo con l’uso di droni contro Riad e altri siti strategici in Bahrein.