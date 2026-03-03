Colpita l’ambasciata Usa a Riad La Casa Bianca | Risponderemo Israele | Attacchi simultanei contro Iran e Hezbollah
Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad, provocando incendi e danni. La Casa Bianca ha annunciato che risponderà, mentre Israele ha riferito di aver condotto attacchi simultanei contro obiettivi in Iran e Hezbollah. Nel frattempo, il conflitto si sta espandendo con l’uso di droni contro Riad e altri siti strategici in Bahrein.
Continua pericolosamente ad allargarsi il conflitto in Iran. Droni contro Riad, brucia l'ambasciata Usa e una base in Bahrein. Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Gli Usa annunciano la distruzione dei centri di comando dei pasdaran. Trump, che non esclude l'invio di truppe: "Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni". Sei i soldati americani morti. Netanyahu: "Teheran stava costruendo nuovi siti nucleari: se non si interviene ora non si potrà in futuro". L'Idf colpisce la sede della tv pubblica iraniana, Teheran replica: trasmissioni ancora in corso. Le monarchie sunnite del Golfo pronte a reagire agli attacchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: «Risponderemo». Idf, attacchi simultanei su Teheran e Beirut. Trump: «Pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito» | Colpita CiproIl Palazzo del Golestan, sito patrimonio mondiale dell'Unesco a Teheran, ha subito danni in seguito ai raid condotti da Stati Uniti e Israele contro...
Leggi anche: Colpita l’ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: "Risponderemo". La minaccia dei pasdaran: "Lo stretto di Hormuz è chiuso, colpiremo chi tenta di passare"
Contenuti utili per approfondire Casa Bianca
Temi più discussi: Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran; Iran, Trump non esclude truppe di terra. Colpita l’ambasciata Usa a Riad; Guerra in Iran, gli aggiornamenti di martedì 3 marzo 2026; Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Attacchi a Teheran e Beirut. Trump: Risponderemo.
Droni contro l'ambasciata Usa a Riad, la Casa Bianca: «Risponderemo». Trump: «Pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito»Il presidente Usa: «Li stiamo massacrando, non escludo l’invio di truppe». Il conflitto si allarga, in Libano paura per i Dimonios ... unionesarda.it
Guerra Usa-Iran, il discorso di Trump alla Casa Bianca: Per eliminare la leadership ci abbiamo messo un'oraDonald Trump celebra l’efficienza e la precisione delle operazioni Usa contro l’Iran. Ecco le sue parole nel discorso alla Casa Bianca. notizie.it
La politica economica della Casa Bianca tra dazi, ruolo del Congresso e ricadute per l’Europa nel contesto internazionale in fibrillazione. Con Veronica De Romanis (Luiss) - facebook.com facebook
Dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha dichiarato che l’operazione militare in #Iran è in netto anticipo rispetto alle anticipazioni formulate dagli esperti e che gli Stati Uniti dispongono delle capacità necessarie per prolungare l’inter x.com