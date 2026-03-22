Quanti soldi guadagna Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo? L’assegno nullo la classifica dei premi e le cifre stagionali

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di superG alla fine di una stagione intensa e competitiva, culminata con la vittoria nell’ultima gara disputata sulla pista di Kvitfjell. La vincitrice ha ottenuto il trofeo e ha visto riconosciuti i risultati delle sue prestazioni durante tutto l’anno. La sua vittoria ha attirato l’attenzione anche sui premi e sulle cifre associate a questa competizione.

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG, conquistando il prestigioso trofeo al termine di una stagione di assoluto spessore in questa specialità e legittimato vincendo l’ultima gara andata in scena sulla pista di Kvitfjell. La fuoriclasse bergamasca ha dettato legge nella finale disputata nel comprensorio di Lillehammer, imponendosi con il tempo di 1:29.23 e lasciandosi alle spalle la svizzera Corinne Suter di 32 centesimi e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann di 60 centesimi. La nostra portacolori si trovava al comando della classifica generale prima della gara conclusiva, ma doveva respingere il tentativo di rimonta della neozelandese Alice Robinson: scesa con il pettorale numero 8, la 33enne ha operato il decisivo scacco matto, mettendo in crisi l’oceanica, incapace di reagire e attardata di addirittura 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SCI | L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina, dopo averne vinte quattro di discesa. Si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer. #ANSA facebook

Sofia #Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG x.com