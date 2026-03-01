Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria a Soldeu? Assegno di lusso per il ritorno al successo

Sofia Goggia ha ottenuto una vittoria nel superG di Soldeu, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la gara, si è diffusa la notizia dell’assegno di lusso che riceve per il suo successo. La vittoria ha portato a un premio economico che si aggiunge ai riconoscimenti sportivi già conseguiti. La competizione si è svolta in località nota per le sue piste impegnative.

Sofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta in maniera nitida sulle nevi di Andorra e ha conquistato il suo secondo successo stagionale, a più di un mese di distanza dal sigillo firmato sempre in questa specialità in Val d’Isere. Grazie a questo risultato ha anche rafforzato il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, compiendo una decisa accelerazione verso la conquista della Sfera di Cristallo. Il fresco bronzo olimpico di discesa libera, reduce da una prestazione poco brillante nel primo superG disputato sui Pirenei, si è resa protagonista di una mirabile terzo settore, dove ha fatto valere le sue doti tecniche dopo il sempre ostico piano iniziale che la mette in difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

