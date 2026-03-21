Quanti soldi guadagna Laura Pirovano vincendo la Coppa del Mondo? C’è una brutta sorpresa E la classifica dei premi…

Laura Pirovano ha conquistato la Coppa del Mondo di discesa libera, vincendo l’ultima gara della stagione e aggiudicandosi la Sfera di Cristallo di specialità. Per questa vittoria, riceve un premio in denaro che, secondo le fonti ufficiali, si aggira intorno a un importo specifico. La classifica dei premi prevede anche altri incentivi e bonus legati alle posizioni finali nella competizione.

Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, trionfando nella modalità degna delle grandi campionesse: imponendosi nell’ultima gara della stagione e legittimando la prestigiosa Sfera di Cristallo di specialità. Dopo che la tedesca Emma Aicher aveva tagliato il traguardo al terzo posto, alla trentina sarebbe bastata l’ottava posizione sulle nevi di Lillehammer per mettere le mani sul trofeo, ma era impensabile poter fare conti in partenza e non erano ammessi errori. La nostra portacolori ha spinto a tutta ed è riuscita a dettare legge in Norvegia, meritandosi il gradino più alto del podio con il tempo di 1:30.85, distanziando la statunitense Breezy Johnson di 15 centesimi e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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