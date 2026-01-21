Tre litri d’acqua medicine e radio a energia solare La Groenlandia si prepara al peggio | diffuso un opuscolo anti-crisi agli abitanti

La Groenlandia distribuisce un opuscolo agli abitanti, evidenziando misure di preparazione per possibili crisi, tra cui scorte di acqua, medicine e radio a energia solare. Nel contesto internazionale, Donald Trump ha dichiarato di non voler ricorrere alla forza, pur mantenendo interessi strategici sulla regione. Questa situazione sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato e informato nel monitorare le evoluzioni geopolitiche dell’area.

Donald Trump lo ha detto chiaramente: « Non devo usare la forza, non voglio usarla e non la userò». Ma è altrettanto vero che il presidente americano non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue mire sulla Groenlandia. E così, il governo dell’isola artica ha pensato bene di prepararsi al peggio. Oggi, mercoledì 21 gennaio, l’esecutivo di Nuuk ha presentato un nuovo opuscolo – intitolato “ Preparati alle crisi: sii autosufficiente per cinque giorni ” – che fornisce consigli alla popolazione su come comportarsi in caso di crisi. «Questo documento è una polizza assicurativa. Non ci aspettiamo che sia necessario ricorrervi», ha spiegato in conferenza stampa Peter Borg, ministro dell’Autosufficienza.🔗 Leggi su Open.online

Groenlandia, cosa fare in caso di attacco? Ecco l’opuscolo anti-crisi: “Tre litri d'acqua, barbecue e armi da caccia”In Groenlandia, il governo ha distribuito un opuscolo per prepararsi a situazioni di emergenza, incluso un possibile attacco.

Groenlandia, l’Europa si prepara al peggio: «Al lavoro su un piano per difendere l’isola se gli Usa intervengono»L’attenzione dell’Europa si concentra sulla Groenlandia, in un contesto di crescente tensione internazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Olio d'oliva, i tunisini ne consumano solo tre litri l'anno; Gambero Rosso – I Tre Bicchieri 2024 della Valle d’Aosta; Maltempo in Sardegna, il super ciclone arriva domani mattina: 3 giorni di tempesta, onde alte 9 metri – Ecco le zone a rischio; Tempo di bilanci per Unica Reti: generati oltre 12 milioni di valore economico.

Groenlandia, cosa fare in caso di attacco? Ecco l’opuscolo anti-crisi: Tre litri d'acqua, barbecue e armi da cacciaIl governo ha distribuito ai cittadini il pamphlet Preparati alle crisi: sopravvivere per cinque giorni. Le minacce di Trump fanno paura e il ministro Borg ha lanciato l’allarme: Le crisi possono a ... msn.com

«Tre litri d’acqua, medicine e radio a energia solare». La Groenlandia si prepara al peggio: diffuso un opuscolo anti-crisi agli abitantiIl documento fornisce una serie di consigli su come sopravvivere per cinque giorni in caso di emergenza. Il governo: «Speriamo che non sia necessario» ... open.online

La nutrizionista Nicoletta Bocchino spiega perché bere in media 2 litri d'acqua al giorno è essenziale anche in inverno, quando ci sembra di averne meno bisogno #LCIDal1929 - facebook.com facebook

"98 litri d’acqua al secondo per garantire piste perfette ai Giochi di Milano-Cortina 2026". La posizione di Cipra sulla #sostenibilità dell'evento - L'AltraMontagna x.com