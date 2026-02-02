L’arte e la scienza di produrre vino | a Siamanna esperti a confronto e analisi sensoriale

Venerdì 6 febbraio, nel centro culturale di Siamanna, si terrà un incontro dedicato al futuro della viticoltura sarda. Esperti del settore si confronteranno sull’arte e la scienza di produrre vino, analizzando le potenzialità del territorio di Siamanna e Villaurbana. L’appuntamento alle 16 si propone di approfondire le sfide e le opportunità per la viticoltura locale.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 16, nel centro culturale di Siamanna, in via Grazia Deledda, si terrà un incontro dedicato al futuro della viticoltura sarda, con un particolare sulle potenzialità del territorio di Siamanna e Villaurbana. L’evento, organizzato dal Comune di Siamanna in collaborazione con l’Agenzia regionale Laore e il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, prende il titolo di “Dalla terra al calice” ed è aperto sia agli operatori del settore che ai cultori del vino. L’incontro, moderato da Giandomenico Zucca, esperto di Laore Sardegna, si propone come momento di confronto tra scienza, tradizione e innovazione nel processo produttivo del vino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

