Quando Mattia Furlani oggi in tv Mondiali indoor atletica 2026 | orario avversari streaming

Oggi, domenica 22 marzo, alle 19.12, si svolge la finale di salto in lungo maschile ai Mondiali indoor di atletica a Torun, in Polonia. La manifestazione si conclude con questa gara, che rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’ultima giornata. La competizione vede in pista atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a confrontarsi davanti al pubblico presente e in diretta streaming.

Oggi domenica 22 marzo (ore 19.12) si disputa la finale di salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: la rassegna iridata al coperto si conclude a Torun (Polonia) e la sessione serale dell’ultima giornata propone una delle gare più attese dell’intero fine settimana. Si preannuncia un testa a testa rovente tra i due grandi protagonisti della stagione invernale, che dovrebbero affrontarsi a viso aperto per la conquista dell’ambito titolo iridato. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA ALLE 10.05 E 17.40 Mattia Furlani si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo indoor e all’aperto, con il chiaro obiettivo di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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