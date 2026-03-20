Dove vedere in tv Andy Diaz oggi Mondiali indoor atletica 2026 | orario avversari streaming

Stasera alle 19 si tiene la gara di salto triplo maschile ai Mondiali indoor di atletica 2026, con Andy Diaz tra i favoriti principali. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, e vedrà affrontarsi diversi avversari di rilievo. L’evento si svolge in una delle principali strutture dedicate all’atletica nel Paese ospitante.

Andy Diaz è uno dei favoriti principali per le medaglie in vista della gara maschile di salto triplo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si terrà stasera (dalle ore 19.35) sulla pedana della Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. L’italo-cubano proverà a bissare il titolo iridato in sala conquistato un anno fa a Nanchino con il record nazionale di 17.80, ma servirà una prestazione di alto profilo per riuscire nell’impresa. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 spera di mettersi definitivamente alle spalle la fastidiosa pubalgia che lo ha messo in difficoltà nella scorsa stagione, puntando ad una misura di spessore e perlomeno ad un posto sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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