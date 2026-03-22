Dove vedere in tv Mattia Furlani oggi Mondiali indoor atletica 2026 | orario avversari streaming

Oggi, domenica 22 marzo, alle 19.12, si svolge la finale di salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor di atletica a Torun, in Polonia. La competizione è tra gli atleti qualificati nella sessione serale dell’ultima giornata della rassegna iridata al coperto. La gara rappresenta uno degli eventi principali di questa conclusione di torneo.

Oggi domenica 22 marzo (ore 19.12) si disputa la finale di salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: la rassegna iridata al coperto si conclude a Torun (Polonia) e la sessione serale dell’ultima giornata propone una delle gare più attese dell’intero fine settimana. Si preannuncia un testa a testa rovente tra i due grandi protagonisti della stagione invernale, che dovrebbero affrontarsi a viso aperto per la conquista dell’ambito titolo iridato. Mattia Furlani si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo indoor e all’aperto, con il chiaro obiettivo di difendere lo scettro conquistato dodici mesi fa a Nanchino e sarà... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sono iniziati i Mondiali Indoor di Atletica in quel di Torun, in Polonia. I nostri atleti stanno già scendendo in posta. Grande attesa per Andy Diaz nel salto triplo, Ceccarelli e Randazzo si sono qualificati per le semifinali nei 60 metri. E poi Mattia Furlani, Nadia Ba - facebook.com facebook

“E' stimolante sentirsi definire 'defending champion'. L' obiettivo dell'anno, e dei prossimi anni, sarà difendere tutti i titoli già vinti” Mattia Furlani tra le star della conferenza stampa #WorldAthleticsChamps a Torun Leggi shorturl.at/4Tl6E #atleticaitaliana x.com