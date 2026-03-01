Quando la prossima gara di MotoGP? GP Brasile 2026 | orari programma tv Prevista subito una lunga pausa

La prossima gara di MotoGP sarà il Gran Premio del Brasile nel 2026, con orari, programma e copertura televisiva già annunciati. Dopo la conclusione del GP in Thailandia sul circuito di Buriram, gli appassionati si preparano per la lunga pausa prima del ritorno in pista. La competizione in Brasile rappresenta un nuovo appuntamento nel calendario stagionale, con dettagli specifici già comunicati.

Dopo aver messo in archivio la tappa d’esordio del campionato, ovvero il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram, è già tempo di pensare a quello che ci proporrà il calendario nelle prossime settimane. Ci attende, infatti, un gradito rientro nel mondo delle due ruote. Stiamo parlando, infatti, del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026, che si disputerà nel fine settimana dal 20-22 marzo, per cui tra tre settimane. Il weekend brasiliano si disputerà sul tracciato di Goiânia, con un lay-out davvero particolare che alterna un lungo rettilineo a curve ampie e non complicate. Lunghezza di soli 3.835 metri. Un ritorno nel calendario che riporta il Brasile nel Motomondiale dopo ben 22 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

