Provincia per Gentilucci meno voti del previsto

Il presidente Alessandro Gentilucci ha ottenuto una vittoria nella provincia, ma il risultato si è rivelato meno deciso rispetto ai voti totali raccolti dal centrodestra nella regione. La differenza tra i voti ottenuti e quelli del centrodestra si nota nelle cifre finali, indicando una vittoria meno schiacciante di quanto si potesse ipotizzare. La consultazione si è conclusa con un risultato meno forte rispetto alle aspettative iniziali.

La vittoria del presidente Alessandro Gentilucci risulta meno netta rispetto ai numeri complessivi che il centrodestra esprime nella provincia. Un elemento politico significativo emerge anche all’interno della sua stessa maggioranza, dove – in particolare a Macerata e Civitanova – è stato sostenuto il candidato del centrosinistra Robertino Paoloni. È quanto scrive Andrea Gentili, capogruppo di "Una Provincia per tutti", sottolineando come questa situazione di "debolezza" non costituisca la migliore premessa per affrontare questioni urgenti e rilevanti. "Al di là degli equilibri politici – evidenzia Gentili, esponente del Partito democratico – restano ancora irrisolti temi fondamentali per il territorio a partire dall’ acqua, con interventi rinviati al 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Provincia, per Gentilucci meno voti del previsto" Articoli correlati Elezioni in Provincia, Gentilucci nuovo presidenteMacerata, 16 marzo 2026 – Alessandro Gentilucci è il nuovo presidente della Provincia di Macerata. Elezioni Provincia di Macerata: sfida Gentilucci-Paoloni. Affluenza in crescitaMacerata, 16 marzo 2026 – In 595 su 697 aventi diritto hanno votato ieri a Macerata per l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Aggiornamenti e notizie su Provincia per Gentilucci meno voti del... Temi più discussi: Provincia, per Gentilucci meno voti del previsto; Provincia di Macerata, vittoria a Gentilucci: il centrodestra supera la sfida ma confermate così le tensioni interne alla coalizione; Provincia, Gentilucci nuovo presidente: Ci attendono sfide complesse, tavoli permanenti coi sindaci (Foto/Video); Inefficienze su servizio idrico e rifiuti: responsabilità di Parcaroli e Gentilucci. Provincia, per Gentilucci meno voti del previstoLa vittoria del presidente Alessandro Gentilucci risulta meno netta rispetto ai numeri complessivi che il centrodestra esprime nella provincia. msn.com Provincia di Macerata, vittoria a Gentilucci: il centrodestra supera la sfida ma confermate così le tensioni interne alla coalizioneMACERATA Il centrodestra conferma la guida della Provincia di Macerata. Il nuovo presidente è il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci. msn.com Pieragnoli: in provincia di Livorno previsti 2000 lavoratori per commercio turismo e servizi #confcommercio #livorno - facebook.com facebook Nel corso dei controlli lungo il confine sloveno, in provincia di Trieste, la Polizia di Frontiera ha intercettato due uomini a bordo di un’auto con targa straniera. Entrambi sono stati tratti in arresto: il primo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dete x.com