Elezioni Provincia di Macerata | sfida Gentilucci-Paoloni Affluenza in crescita

Ieri a Macerata si sono svolte le elezioni per il nuovo presidente della Provincia, con 595 elettori su 697 aventi diritto che hanno esercitato il voto. La partecipazione è risultata in crescita rispetto alle consultazioni precedenti. Le urne sono rimaste aperte per tutta la giornata, coinvolgendo due candidati principali in una sfida diretta. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Macerata, 16 marzo 2026 – In 595 su 697 aventi diritto hanno votato ieri a Macerata per l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Le operazioni di voto si sono concluse alle 20 di ieri e, alla chiusura del seggio, l’affluenza dei votanti (sindaci e consiglieri comunali in carica) si è attestata all’85,36%. Elezioni provinciali: partita aperta nel Piceno, Ortenzi bis nel Fermano Quattro anni fa, il 18 dicembre 2021, alle elezioni avevano partecipato 554 votanti su 718 elettori: l’affluenza è quindi in crescita. Nel corso della giornata si sono recati al voto anche i due candidati alla presidenza: Robertino Paoloni (sindaco di Loro Piceno) e Alessandro Gentilucci (sindaco di Pieve Torina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Provincia di Macerata: sfida Gentilucci-Paoloni. Affluenza in crescita Articoli correlati Macerata: Paoloni sindaco al centro di un’inedita alleanza per la Provincia, sfida al centrodestra scontento.Macerata è al centro di una potenziale svolta politica in vista delle elezioni provinciali. Provincia, la sfida di Paoloni: "Candidatura del territorio""Ho deciso di accettare questa sfida con spirito di servizio e un obiettivo chiaro: rendere la Provincia la “Casa dei Comuni“. Contenuti utili per approfondire Elezioni Provincia di Temi più discussi: Elezioni provinciali, ci siamo. La destra spera nei ribaltoni. Per Fermo corre solo Ortenzi, a Macerata vittoria di Gentilucci (quasi)...; Elezioni Provincia di Macerata: sfida Gentilucci-Paoloni. Affluenza in crescita; Aperte le urne in Provincia, in 300 hanno già votato; Elezioni provinciali, urne aperte per scegliere quattro presidenti. Daniele Carnevali riconfermato presidente della provincia di AnconaLunedì dalle 9 lo scrutinio per le province di Macerata e Ascoli Piceno. A Fermo un unico candidato, Michele Ortenzi, sindaco di Montegiorgio ... rainews.it Elezioni provinciali nelle Marche, ad Ancona confermato Carnevali. Paolorossi: «Ero ottimista, sapevo di perdere». A Fermo scontato il bis di Ortenzi. Il voto in tempo realeElezioni provinciali nelle Marche. Elezioni di secondo livello: oggi, dalle 8 alle 20, i sindaci e consiglieri comunali sono stati chiamati ad ... corriereadriatico.it Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha vinto le elezioni provinciali di Brindisi battendo il primo cittadino del capoluogo, Giuseppe Marchionna, e diventa il nuovo presidente della Provincia. Per il sindaco di Ostuni si apre ora la guida dell’ente provinciale in una facebook