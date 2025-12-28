Lautaro sfida il tabù Atalanta | i numeri di un dominio lungo 15 partite

Lautaro Martinez affronta l’Atalanta, sfidando un record di 15 partite senza vittorie per i bergamaschi, che non ottengono i tre punti contro i nerazzurri dal 2018. Con Thuram al suo fianco, l’attaccante cerca di proseguire la serie di gol consecutivi, in un match che presenta sfide e aspettative importanti per entrambe le squadre.

Inter News 24 Lautaro titolare con Thuram: cerca il poker di gol consecutivi. Orobici a secco dal 2018, ma Palladino fa paura. Dopo l’amara panchina iniziale nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi la scena e la fascia. Questa sera, nella cornice del New Balance Stadium, il capitano dell’ Inter tornerà a guidare l’attacco dal primo minuto, ricomponendo la celebre “Thu-La” al fianco del compagno di reparto Marcus Thuram. La fame del “Toro” è tanta: c’è un primato in classifica da difendere e una tradizione personale estremamente positiva da onorare. 🔗 Leggi su Internews24.com

