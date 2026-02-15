Pronostico Napoli-Roma fortino Maradona e tabù big match | tensione alle stelle

Il match tra Napoli e Roma si gioca domenica alle 20:45, e il motivo è che il Napoli vuole mantenere il suo fortino di Maradona intatto contro una Roma determinata a interrompere il suo tabù nei grandi incontri. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica, con i tifosi che si preparano a vivere una serata di grande intensità. Le tensioni tra i due club sono alte, e le aspettative sono alle stelle in vista di questa sfida di Serie A.

Napoli-Roma è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una giornata tutt'altro che banale la venticinquesima di Serie A. Sabato sera il derby d'Italia tra Inter e Juventus, ventiquattr'ore dopo un'altra classica del nostro campionato come Napoli-Roma, scontro diretto tra due squadre – attualmente separate da tre punti – obbligate a rimanere tra le prime quattro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Uno di quei match, insomma, da vivere tutto d'un fiato, consapevoli che, pur mancando quattordici turni alla fine dei giochi, sono potenzialmente in grado di stravolgere gli equilibri.