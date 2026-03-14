Nel match tra Napoli e Lecce, la partita si è sbloccata grazie a un gol di Siebert, con i calci piazzati che sono stati determinanti. Eusebio Di Francesco, che guida il Napoli, ha un passato legato al Lecce, avendo perso contro questa squadra nel 2011, quando ancora allenava il club pugliese. La partita si è svolta allo stadio Diego Armando Maradona.

Eusebio Di Francesco con il Napoli ha un conto in sospeso. Nel 2011 gli costò la panchina del Lecce. La sua squadra perse nell'allora San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Un altro calcio, sembra passata una vita. Nel frattempo DiFra ha raccolto meravigliose soddisfazioni, qualche delusione. Oggi il tecnico giallorosso cerca l'impresa contro il salentino Antonio Conte, contro cui il Lecce non vince da quasi vent'anni. Tabù da sfatare. Il Napoli non perde in casa in Serie A dalla fine del 2024: da allora per un anno e tre mesi la squadra allenata da Conte ha sempre vinto e pareggiato. E ha perso soltanto nelle partite europee (e in Coppa Italia contro il Como). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Napoli-Lecce diretta: la sblocca Siebert, ancora decisivi i calci piazzati

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