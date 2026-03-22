Pronostico e quote Reilly Opelka – Taylor Harry Fritz Miami 22-03-2026

Reilly Opelka e Taylor Harry Fritz si affronteranno sul campo centrale di Miami dopo il match di singolare femminile tra Leylah Fernandez e Jessica Pegula. L'incontro è previsto intorno alle 18:30 in Italia, al termine della partita femminile. Entrambi i giocatori sono pronti a scendere in campo in un confronto che attirerà l'attenzione degli appassionati di tennis.

Reilly Opelka e Taylor Harry Fritz scenderanno in campo sul centrale dopo la fine del match di singolare femminile tra Leylah Fernandez e Jessica Pegula, dunque quando in Italia saranno più o meno le 18:30. Sarà una partita dominata dalla potenza, dagli uno-due servizio e dritto, nei quali in genere il californiano alla lunga ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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