Mirra Andreeva si impone su Victoria Mboko nella finale del torneo WTA di Adelaide, vincendo con un punteggio di 6-3 6-1. La giocatrice russa, dopo un avvio difficile, ha mostrato solidità e determinazione, centrando il suo primo titolo del 2026. Questo risultato rappresenta un importante passo nella sua crescita nel circuito professionistico.

L’ultimo atto del torneo WTA di Adelaide si conclude con un monologo. La russa Mirra Andreeva, dopo una partenza complicata, domina la canadese Victoria Mboko, ottava favorita del tabellone, 6-3 6-1 in un’ora di gioco, firma il suo trionfo e conquista il primo titolo del suo 2026. Mboko firma l’1-0 ai vantaggi dopo aver annullato palla break, strappa il servizio all’avversaria per il 2-0 e consolida il vantaggio con il 3-0. La russa si scuote, entra in partita e inizia a macinare gioco. Andreeva, punto dopo punto, diventa letteralmente incontenibile, inanella una serie di sei giochi consecutivi e alla terza occasione chiude il parziale di apertura sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mirra Andreeva domina Victoria Mboko: la russa trionfa nel torneo WTA di Adelaide

I possibili quarti di finale femminili dell’ #Ausopen [7] Jasmine Paolini vs [1] Aryna Sabalenka [3] Coco Gauff vs [8] Mirra Andreeva [4] Jessica Pegula vs [6] Amanda Anisimova [5] Elena Rybakina vs [2] Iga Swiatek x.com

AUSTRALIAN OPEN 2026 – TABELLONE FEMMINILE Sorteggiato anche il draw del singolare femminile. Questi i quarti di finale teorici: [1] Aryna Sabalenka vs [7] Jasmine Paolini [3] Coco Gauff vs [8] Mirra Andreeva [6] Jessica Pegula vs - facebook.com facebook