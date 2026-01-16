WTA Adelaide 2026 Mirra Andreeva sfiderà Victoria Mboko nell’ultimo atto
Il torneo WTA di Adelaide 2026 si avvicina alla conclusione con le semifinali. Mirra Andreeva e Victoria Mboko si contenderanno l’accesso alla finale, dopo aver superato le rispettive avversarie. La sfida di domani rappresenta l’ultimo passo prima della finalissima, offrendo uno sguardo sulle giovani promesse del tennis femminile. Le giocatrici si preparano a un match importante, che potrebbe segnare un momento significativo della loro carriera.
Si torna in campo per le semifinali: il torneo WTA di Adelaide decide le giocatrici che domani si affronteranno nell’ultimo atto. Saranno Mirra Andreeva, testa di serie numero tre, e Victoria Mboko, ottava favorita del tabellone, a giocarsi il titolo nella finale di domani. La russa vince il derby con la connazionale Shnaider, mentre la canadese domina contro l’australiana Birrell. Nella prima semifinale Victoria Mboko travolge la wild card australiana Kimberly Birrell 6-2 6-1 in un’ora e un minuto. Le due contendenti iniziano la partita senza concedere nulla in battuta. La canadese romper l’equilibrio iniziale con il break a 15 del 3-2 e colleziona altri tre giochi consecutivi per completare il devastante 4-0 con cui sigla il 6-2 della frazione inaugurale. 🔗 Leggi su Oasport.it
