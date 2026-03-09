Valentin Vacherot e Casper Ruud si affronteranno nel match di Indian Wells, valido per il terzo turno del Masters 1000. La partita si svolgerà sulla pista numero 3 nella tarda serata italiana. Entrambi i giocatori cercano di avanzare nel torneo, che si tiene in California. La sfida rappresenta un passaggio importante per chi proseguirà la corsa nel prestigioso evento.

Valentin Vacherot e Casper Ruud si giocheranno la qualificazione al quarto turno del Masters 1000 californiano nella tarda sera italiana sul campo numero 3. Il monegasco ha continuato la sua marcia verso le prime 20 posizioni del Ranking ATP con una vittoria per 7-5 7-5 contro Borges, mentre il norvegese è tornato alla vittoria dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Valentin Vacherot – Casper Ruud, Indian Wells 09-03-2026

Articoli correlati

Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul, Indian Wells 09-03-2026Joao Fonseca e Tommy Paul si daranno battaglia quando in Italia sarà ormai lunedì mattina.

Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Jack Draper, Indian Wells 09-03-2026Jack Draper ha dato il via alla difesa del titolo di Indian Wells con una promettente vittoria su Roberto Bautista Agut.

Contenuti e approfondimenti su Valentin Vacherot

Discussioni sull' argomento Pronostico Vacherot-Ruud 9 Marzo: Terzo Turno ATP Indian Wells 2026; Pronostici BNP Paribas Open 2026: Quote Scommesse ATP Indian Wells.

Vacherot, la rivelazione del fratello coach: Sinceramente pensavo che Sinner...MONTECARLO - Un successo inaspettato, e per questo ancor più bello. Valentin Vacherot trionfa al Masters 1000 di Shanghai e compie un enorme salto in avanti per quanto riguarda la classifica mondiale: ... corrieredellosport.it

Vacherot e le parole su Sinner dopo il successo a Shanghai: Vi dico sinceramente che...Un trionfo da sogno, completamente inaspettato. Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai da numero 204 del mondo (balzando fino alla 40ª posizione dopo la vittoria) e battendo il cugino ... corrieredellosport.it

Patrick Kypson supera Alex de Minaur al tie-break decisivo ed entra in top 100. Valentin Vacherot vince in rimonta, Rafael Jodar liquida Cameron Norrie in meno di un’ora - facebook.com facebook