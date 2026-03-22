Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Sebastian Korda Miami 22-03-2026

Carlos Alcaraz e Sebastian Korda sono pronti a sfidarsi sul campo centrale di Miami, subito dopo la partita tra Opelka e Fritz, che si conclude prima delle 20:00. La loro sfida, prevista in serata, rappresenta uno degli incontri più attesi del torneo, anche se ancora non si conosce con precisione l’orario di inizio.

Carlos Alcaraz e Sebastian Korda scenderanno in campo sul centrale dopo la fine della sfida tra Opelka e Fritz, dunque in teoria intorno alle 20:00 ma è difficile fare previsioni. Nel secondo turno, lo spagnolo ha offerto una prestazione impeccabile e professionale, aggiudicandosi l’attesissimo incontro con Joao Fonseca, mentre l’americano ha continuato la sua ottima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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