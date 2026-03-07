Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Grigor Dimitrov Indian Wells 07-03-2026

Da infobetting.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 00:00 circa, sul campo centrale di Indian Wells, si svolgerà il terzo incontro della giornata tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov. La partita è prevista per il torneo del 7 marzo 2026 e rappresenta uno degli incontri più attesi tra i due tennisti. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati e sono disponibili per gli appassionati e gli scommettitori.

La sfida tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov è in programma come terzo incontro sul campo centrale, dunque presumibilmente intorno alla mezzanotte italiana. Il bulgaro si è qualificato grazie a una vittoria per 6-4 5-7 6-4 su Terence Atmane, un risultato che ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive del veterano classe 1991 che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote carlos alcaraz 8211 grigor dimitrov indian wells 07 03 2026
© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Grigor Dimitrov, Indian Wells 07-03-2026

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane.

Pronostico e quote Ben Shelton – Reilly Opelka, Indian Wells 06-03-2026Gli addetti alla manutenzione dei campi saranno stati allertati in occasione di questa sfida tra Ben Shelton e Reilly Opelka perché con i loro colpi,...

Approfondimenti e contenuti su Carlos Alcaraz.

Temi più discussi: Quote Sinner vincente Indian Wells 2026: riparte la sfida ad Alcaraz; Pronostici tennis oggi 6/3/2026: quote Atp Indian Wells; Juventus-Pisa (sabato 07 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Obbligo di vittoria per i bi...; Quote ATP Indian Wells 2026: sempre Alcaraz e Sinner su tutti.

Rusedski sceglie tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner a Indian Wells: Punto su di luiLex tennista britannico parla dei primi due giocatori del mondo al primo Masters 1000 del 2026 ... msn.com

carlos alcaraz pronostico e quote carlosIndian Wells, vincerà Sinner o Alcaraz? Ecco chi è favorito secondo le quoteQuote Sinner vincente Indian Wells 2026 analisi sfida Master 1000 con Alcaraz e Djokovic nel torneo in programma dal 4 al 15 marzo ... gazzetta.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.