Carlos Alcaraz e Cameron Norrie si sfideranno nella notte italiana tra giovedì e venerdì per qualificarsi alle semifinali di Indian Wells. La partita, valida per i quarti di finale, si giocherà sul campo principale del torneo e rappresenta un passaggio importante per entrambi i giocatori. Le quote e il pronostico indicano un equilibrio tra i due tennisti prima dell’incontro.

Carlos Alcaraz e Cameron Norrie si giocheranno un posto in semifinale nella notte italiana tra giovedì e venerdì. Lo spagnolo ha confermato il suo eccellente stato di forma sconfiggendo Casper Ruud per 6-1 7-6, restando imbattuto nel 2026 dopo le vittorie degli Australian Open e del torneo di Doha, ma il britannico è stato eccezionale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Cameron Norrie, Indian Wells 13-03-2026

