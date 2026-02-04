Pronostico Santos-San Paolo | subito la rivincita

Questa notte si gioca il big match tra Santos e San Paolo, due delle squadre più popolari del Brasileirao. La partita si tiene giovedì alle 00:00 e si aspetta una sfida molto combattuta, con entrambe le squadre che vogliono subito riscattarsi dopo le prime giornate. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e gli appassionati sono già in trepidante attesa di vedere chi avrà la meglio in questa rivincita.

Santos-Sao Paulo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 00:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Nello scorso fine settimana Santos e Sao Paulo, a campo invertiti, si sono affrontati nel campionato paulista: una vittoria di quelli che nella notte tra mercoledì e giovedì giocheranno in trasferta per due a zero. I bianconeri quindi hanno immediata la possibilità di prendersi una rivincita. Pronostico Santos-Sao Paulo: subito la rivincita (AnsaFoto) – Ilveggente.it Da sei partite a questa parte, in tutte le manifestazioni che vengono giocate in Sudamerica, il Santos non riesce a vincere una partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

