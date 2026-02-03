Questa sera alle 23 si gioca Flamengo-Internacional, una partita importante del Brasileirao. Dopo tre sconfitte consecutive, il Flamengo cerca di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra di casa punta tutto sulla forza del suo pubblico, mentre l’Internacional vuole confermarsi in trasferta. La sfida promette emozioni e un risultato che potrebbe cambiare il morale di entrambe le squadre.

Flamengo-Internacional è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico. Tre sconfitte di fila, tra le quali anche la Supercoppa del Brasile lo scorso 1 febbraio. Il momento del Flamengo, che lo scorso anno ha vinto tutto, è complicato. E anche questo campionato è iniziato con una debacle. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una situazione, questa, decisamente impronosticabile. Ma prima o poi, per una squadra che ha in rosa dei giocatori che in qualsiasi momento sono decisamente in grado di fare la differenza, una vittoria deve per forza arrivare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Flamengo-Internacional: una gioia dopo tre sconfitte

Approfondimenti su Flamengo Internacional

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Flamengo Internacional

Argomenti discussi: Clube de Regatas do Flamengo - Internacional Pronostico e confronto quote 04.02.2026; Internacional vs Athletico PR Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 28-01-2026; Mirassol - SP - Vasco da Gama - RJ Pronostico e confronto quote 29.01.2026.

Pronostici coppa del Brasile: l'analisi di Flamengo-PalmeirasIl programma degli ottavi di finale di coppa del Brasile prevede il confronto tra il Flamengo e il Palmeiras. La squadra di Rio de Janeiro nel turno precedente ha eliminato l'Amazonas con un doppio ... corrieredellosport.it

Pronostici PSG - Flamengo: i parigini puntano a un altro trofeoIl Flamengo si è assicurato un posto in finale battendo Cruz Azul del Messico e Pyramids dell'Egitto nell'ultima settimana. Hanno già avuto un anno straordinario, avendo recentemente conquistato i ... goal.com

Flamengo, accordo trovato con Lucas Paquetá: trattative avanzate con il West Ham https://www.calciostyle.it/calciomercato/flamengo-accordo-trovato-con-lucas-paqueta-trattative-avanzate-con-il-west-hamfsp_sid=1908104 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook