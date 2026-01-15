Il derby tra Tottenham e West Ham, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputa sabato alle 16:00. Una sfida importante per entrambe le squadre, con le panchine sotto pressione. In questa analisi, si analizzeranno le probabili formazioni e il pronostico, offrendo uno sguardo obiettivo sulla partita e sulle possibili dinamiche in campo.

Tottenham-West Ham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L'eliminazione dall'FA Cup per mezzo dell'Aston Villa, avvenuta sabato scorso, è stata l'ennesima delusione per un Tottenham che sta facendo una fatica tremenda a venire fuori da un momento difficilissimo. Gli Spurs dopo un avvio promettente sembrano essere ripiombati nella mediocrità: nelle ultime sei giornate di Premier League hanno ottenuto soltanto una vittoria ed incassato addirittura tre sconfitte. Prima del match di coppa con i Villans, i londinesi erano caduti in casa del Bournemouth (3-2), castigati in pieno recupero da un gol di Semenyo, attaccante che nel frattempo è stato ceduto al Manchester City.

© Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scotta

