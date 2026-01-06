Pronostico West Ham-Nottingham Forest delicato scontro salvezza | chi rischia di più

West Ham-Nottingham Forest, match della ventunesima giornata di Premier League, rappresenta uno scontro importante nella lotta per la salvezza. In programma martedì alle 21:00, la sfida sarà seguita con attenzione da appassionati e analisti, considerando le dinamiche di classifica e le possibili strategie delle squadre. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta tv.

West Ham-Nottingham Forest è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’incubo retrocessione, a Londra Est, diventa sempre più concreto. Il West Ham nell’ultimo turno di campionato ha rimediato un’altra umiliazione, probabilmente la peggiore da quando è iniziato il campionato: gli Hammers sono stati travolti 3-0 dal Wolverhampton fanalino di coda della Premier League, che fino a sabato scorso non aveva mai vinto una partita, collezionando a malapena due punti (nei top 5 campionati europei nessuno aveva fatto peggio dei Wolves). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Nottingham Forest, delicato scontro salvezza: chi rischia di più Leggi anche: Wolves–West Ham: scontro salvezza a Molineux, ultime news, probabili formazioni e pronostico Leggi anche: West Ham-Nottingham Forest (martedì 06 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronostici Premier 21a giornata del 6-8 gennaio 2026; West Ham-Nottingham Forest (martedì 06 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico West Ham - Nottingham Forest con quote del match di premier league del 06-01-26; Premier League, West Ham-Nottingham: pronostico. Pronostico West Ham-Nottingham Forest, delicato scontro salvezza: chi rischia di più - Nottingham Forest è una partita di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico West Ham vs Nottingham 06 Gennaio 2026 - Pronostico completo di West Ham vs Nottingham Forest del 6 gennaio 2026 in Premier League: analisi della forma, statistiche, giocatori chiave ... europacalcio.it

Pronostico West Ham vs Nottingham Forest – 6 Gennaio 2026 - La sfida di Premier League tra West Ham e Nottingham Forest, in programma il 6 Gennaio 2026 alle 21:00 al London Stadio, promette intensità e tensione. news-sports.it

TRIS WOLVES: PUÒ UN LUPO FAR PRIMAVERA Con il nuovo anno è arrivata la prima e tanto attesa vittoria del Wolverhampton in questa Premier League. La vittima è un'altra "disgraziata" del campionato, il West Ham, invischiato anch'esso nelle sabbie - facebook.com facebook

#WolverhamptonWestHam Domenica 3 gennaio 2026 alle ore 16:00 si affrontano Wolverhampton e West Ham. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita di Premier League. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.