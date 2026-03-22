Il cimitero monumentale di Marcognano è stato inserito nel progetto ’Memoria e silenzio’, che mira a valorizzare i luoghi di memoria storica. Ora si trova tra i siti di necroturismo, un percorso culturale che coinvolge visite a cimiteri storici, monumenti funebri e tombe di figure di rilievo. L’obiettivo è far conoscere questa testimonianza identitaria attraverso il turismo culturale.

Il cimitero monumentale di Marcognano entra nell’Olimpo del necroturismo, una forma di viaggio culturale che consiste nel visitare cimiteri storici, monumenti funebri e tombe di personaggi famosi. In Italia e in Europa questo genere di turismo è diventato un trend crescente, trasformando i cimiteri monumentali in veri e propri musei a cielo aperto. In questa cornice, il cimitero di Marcognano è pronto al grande salto e su proposta di Nausicaa, l’azienda che gestisce i cimiteri, il sito sarà ufficialmente inserito nell’ Atlante dei cimiteri significativi italiani, il prestigioso volume curato da Sef.it in collaborazione con il Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto ’Memoria e silenzio’. Il cimitero di Marcognano diventa luogo di testimonianza identitaria

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