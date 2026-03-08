Villa Cortese progetto di recupero e rilancio | l’ex pizzeria sottratta alla criminalità diventa luogo di aggregazione

A Villa Cortese, l’ex pizzeria di via Alberto da Giussano, confiscata alla criminalità organizzata, sta per essere trasformata in un luogo di aggregazione. L’edificio, che in passato era coinvolto in attività illecite, potrebbe diventare presto la sede dell’associazione pensionati del paese, offrendo così uno spazio riqualificato e di servizio per la comunità locale.

Villa Cortese (Milano) – Da locale finito nelle maglie della criminalità a spazio per la comunità. A Villa Cortese l'ex pizzeria di via Alberto da Giussano, confiscata alla criminalità organizzata, potrebbe presto avere una nuova vita: diventare la sede dell'associazione pensionati del paese. L'immobile era stato sgomberato nell'aprile 2025 con un blitz delle forze dell'ordine, mettendo fine a una lunga vicenda iniziata anni prima. La confisca, infatti, risale al 2017, ma per diverso tempo i locali erano rimasti occupati dai gestori in affitto, ritenuti estranei alle vicende giudiziarie. Ora il Comune punta a restituire quello spazio alla collettività.