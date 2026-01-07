Crans-Montana memoria e rabbia | nelle aule irpine il silenzio diventa accusa e monito

A Crans-Montana, il ricordo di una tragedia si fa sentire anche nelle aule irpine, dove il silenzio diventa testimonianza e monito. In un minuto di raccoglimento, si rinnova la memoria di vite spezzate e si riflette sulla fragilità della gioventù, collegando passato e presente in un momento di riflessione condivisa.

Un minuto di silenzio.Un solo minuto.Eppure, nelle scuole irpine, è parso un secolo. Un secolo di fiato trattenuto, di occhi che non vogliono cadere ma cadono lo stesso, di ragazzi che scoprono all'improvviso quanto sia fragile la vita — la loro, quella dei coetanei di Crans-Montana, strappata.

