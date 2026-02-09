primavera 1 il bologna strappa il pareggio alla baby dea

Nella ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1, l’Atalanta Under 20 e il Bologna si sono divisi la posta senza reti. La partita si è giocata in casa dell’Atalanta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol. Finisce così con un pareggio che lascia tutto invariato in classifica.

Pareggio senza reti per l’Atalanta Under 20 in casa contro il Bologna nella ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. È la quinta partita consecutiva dei bergamaschi senza una vittoria, i nerazzurri sono ora quindicesimi con 31 punti alla pari del Milan, sconfitto in casa sabato 1-0 dalla Lazio con rete di Serra al 1’ e tre espulsi (Lontani e Colombo tra i rossoneri, Farcomeni per gli ospiti). Ancora più in giù in graduatoria la Cremonese, ultima con soli 13 punti e quattro sconfitte consecutive, l’ultima per 2-1 a Cesena (Galvagno e Wade a bersaglio, per i grigiorossi Ragnoli Galli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel match della 15ª giornata di Primavera 1, Bologna e Milan si sono affrontate al Centro Tecnico Niccolò Galli, terminando con un pareggio 1-1.

La Juventus Primavera ha sfiorato la vittoria a Bologna, ma alla fine il match si è chiuso sul 3-3.

