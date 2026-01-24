Milan Primavera Inter Primavera 2-2 | derby pazzo Zarate sigla il pari al fotofinish

Nel match tra Milan Primavera e Inter Primavera terminato 2-2, le due squadre hanno offerto un incontro ricco di emozioni. I nerazzurri sono riusciti a recuperare nel finale, grazie a una rete di Zarate che ha fissato il risultato. Un derby equilibrato e combattuto, che ha mostrato le qualità di entrambe le formazioni in una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

di alberto alberto petrosilli Milan Primavera Inter Primavera 2-2: pazza rimonta dei nerazzurri che acciuffano il pareggio nel finale grazie ad una rete di Zarate. Un Derby d'Italia in miniatura che ha regalato emozioni fortissime quello andato in scena tra Milan e Inter Primavera. I nerazzurri di Andrea Carbone hanno dimostrato un carattere d'acciaio, riuscendo a strappare un pareggio che sembrava insperato dopo una prima frazione di gioco dominata dai rossoneri. Milan Primavera Inter Primavera 2-2, primo tempo: monologo rossonero. I padroni di casa sono partiti con le marce alte, mettendo in seria difficoltà la retroguardia interista e il rientrante Taho: Vantaggio rossonero (27?): Pandolfi pesca con un cross perfetto Lontani, che sovrasta Peletti e Ballo per l'1-0 di testa.

