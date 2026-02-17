prima e seconda categoria il capraia non tradisce il pronostico e supera il lazzeretto in rimonta

Il match tra Capraia e Lazzeretto si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno recuperato uno svantaggio iniziale e hanno vinto 4-2. La partita, giocata domenica pomeriggio, ha visto sei gol e tanto impegno da parte di entrambe le squadre. I ragazzi del Capraia hanno dimostrato grande determinazione, portando a casa i tre punti davanti ai propri tifosi.

Sei reti, tanto agonismo e spettacolo. Capraia-Sporting Lazzeretto non ha tradito le attese, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio 4-2 in rimonta, confermandosi secondi nel girone F di Seconda Categoria a meno uno dalla vetta. Dopo il botta e risposta a fine primo tempo con il vantaggio locale di Boni e l’immediato pari biancorosso di Cosentino, in avvio di ripresa un rigore di Valenti ha portato avanti il Lazzeretto. Nell’ultimo quarto d’ora, però, Colaianni, Pagliai e Samuele Fornai hanno ribaltato la situazione. Nello stesso raggruppamento il Casenuove Gambassi crolla 4-0 a Mezzana e rimane quartultimo a 19 punti, 2 in più del Santa Maria che contro la capolista Tavola sfiora soltanto l’impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

