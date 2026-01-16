Alatri Al via la terza edizione del concorso nazionale DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono

È stata annunciata l’apertura della terza edizione del concorso nazionale “DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono”, promosso dal Comune di Alatri. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, offrendo un’opportunità di confronto e approfondimento sul tema dantesco. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti interessati a sviluppare e condividere le proprie idee in ambito letterario e culturale.

