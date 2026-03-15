In questa domenica mattina, una preghiera chiede al Signore di non respingerci e di accogliere la nostra fede. La richiesta si rivolge alla Santissima Trinità, mentre i fedeli si rivolgono a Dio per ricevere guida e rinnovamento spirituale. La preghiera del mattino invita a iniziare la giornata con umiltà e fiducia, affidando i propri passi all’amore divino.

Accogliamo la luce della Santissima Trinità in questa domenica, con la preghiera del mattino chiediamo al Signore di rinnovare la nostra fede e di guidare ogni nostro passo nel Suo amore. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Dal ventre degli inferi, come Giona, grido nella miseria. Tu mi hai respinto nel profondo dei mari e i flutti mi hanno circondato; non respingermi, Signore, ritira la mia vita dall’abisso delle acque. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 15 Marzo 2026: “Non respingermi, Signore”

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