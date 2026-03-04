Il 4 marzo 2026, in occasione della giornata dedicata a San Giuseppe, si è tenuta una preghiera del mattino che ha coinvolto un gruppo di fedeli. La preghiera, intitolata “Voglio seguirti Signore”, è stata recitata al fine di chiedere al Custode del Redentore la grazia di una fede forte e la capacità di mantenere la costanza nella vita spirituale.

Nel giorno dedicato a San Giuseppe, iniziamo con la preghiera del mattino: chiediamo al Custode del Redentore il dono della costanza e la grazia di una fede incrollabile. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Padre Santo e misericordioso, noi Ti ringraziamo quest’oggi, perché nella Tua immensa bontà ci hai donato Maria, madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione guidaci sulla via della santità, rendici discepoli e servitori del Figlio tuo Gesù Cristo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera del mattino, 4 Marzo 2026: "Voglio seguirti Signore"

