Prato, 13 marzo 2026 – Oltre 3.200 coperte realizzate con 12.500 quadrati di stoffa realizzati dalle mani di migliaia di donne pratesi. L’obiettivo è stato raggiunto e domenica 22 marzo su piazza del Duomo a Prato sarà stesa una maxi coperta colorata. L’iniziativa si chiama Viva Vittoria ed è frutto di un progetto condiviso con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. In Italia ha fatto tappa in moltissime città e adesso raggiungerà anche Prato. Grande soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal Moica – movimento italiano casalinghe – che ha coordinato il lavoro e coinvolto una fitta rete di associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La maxi coperta contro la violenza sulle donne, 3.200 pezzi cuciti a mano arrivano in centro a Prato

