in piazza del duomo la maxi coperta contro la violenza sulle donne

Prato, 28 febbraio 2026 – Il 22 marzo Piazza del Duomo a Prato diventerà il cuore di una grande mobilitazione contro la violenza sulle donne. “Viva Vittoria” porterà nel centro storico un’imponente opera relazionale condivisa, composta da migliaia di coperte realizzate ai ferri o all’uncinetto. I manufatti, frutto del lavoro paziente e corale di tante volontarie, verranno uniti fino a ricoprire l’intera piazza, trasformando lo spazio urbano in un segno visibile di partecipazione e consapevolezza. Al termine della giornata le coperte saranno destinate a una raccolta fondi a sostegno del Centro Antiviolenza “La Nara”. Una maxi coperta contro la violenza sulle donne Attivo dal 1997, il Centro è gestito da Alice Cooperativa Sociale in convenzione con la Società della Salute Area Pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

