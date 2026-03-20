Dopo un sopralluogo questa mattina presso lo stadio Lungobisenzio, è stato dato il via libera provvisorio all’aumento della capienza. La decisione riguarda anche le strutture del San Donato Tavarnelle, che potranno utilizzare l’impianto con questa nuova configurazione temporanea. La modifica si applica alle partite che si disputeranno nelle prossime settimane e riguarda la possibilità di accogliere un pubblico più numeroso.

Prato, 20 marzo 2026 - Dopo il sopralluogo di questa mattina presso lo stadio Lungobisenzio, ecco il via libera dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo all’aumento della capienza dell’impianto di via Firenze a 2980 spettatori per la partita casalinga del Prato in data domenica 22 marzo, quando in via Firenze arriverà il San Donato Tavarnelle. La Commissione di vigilanza ha motivato la provvisorietà dell’agibilità con la necessità di approfondire il rispetto delle normative vigenti che riguardano la separazione del percorso dei giocatori e quello degli spettatori all’esterno dell’area di servizio dell’impianto e dalla necessità – da parte della società calcistica – di ottemperare già in vista del match di domenica una serie di prescrizioni date dagli organi che compongono la Commissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aumento capienza stadio Lungobisenzio, via libera provvisorio con il San Donato Tavarnelle

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